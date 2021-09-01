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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Селюнин останется в СИЗО до 25 ноября

Происшествия, 10:46 10 сентября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Бывший начальник регионального ГИБДД Александр Селюнин останется в следственном изоляторе до 25 ноября. Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, апелляционная жалоба подозреваемого оставлена без удовлетворения.

Напомним, что Селюнина задержали 15 апреля по подозрению в коррупции и торговле водительскими удостоверениями. В поле зрения правоохранителей он попал в ходе расследования уголовного дела в отношении его подчиненного Михаила Жигалкина, начальника одного из отделов ГИБДД.

Адвокат подозреваемого несколько раз просил направить своего подзащитного под домашний арест, однако суд посчитал, что на свободе он может воздействовать на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства или скрыться.

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# Александр Селюнин , взятки , уголовное дело

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