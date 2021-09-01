Тюменская полиция просит откликнуться пострадавших от действий грабителей

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в тринадцати кражах, грабежах и мошенничестве задержали полицейские. Угрожая потерпевшим ножом, тюменец и житель Нижнетавдинского района похищали у прохожих телефоны и ювелирные украшения. Ущерб составил более 150 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

В настоящее время сотрудники полиции просят всех пострадавших от действий подозреваемых обратиться по телефонам УМВД Тюмени: 794-376, 8922-076-36-91, либо 02.

Как было установлено, на стоянке по ул. Газовиков подельники попытались ограбить женщину, однако она схватила нападавшего за руку и стала звать на помощь. Злоумышленникам пришлось скрыться с места преступления.

На ул. Мельникайте, угрожая ножом, приятели похитили телефон стоимостью 9 тыс. рублей у работника медицинского учреждения.

На ул. Республики злоумышленники попросили у случайного прохожего телефон и скрылись с гаджетом. Стоимость телефона потерпевший оценил в 27 тыс. рублей.

В торговом центре на ул. Пермякова один из подозреваемых похитил кошелек, в котором находилось 23 тыс. рублей.

На проезде Солнечном, угрожая физической расправой, похитили телефон и серебряную цепочку у доставщика пиццы.

Используя похищенные смартфоны, злоумышленники переводили себе деньги со счетов потерпевших, а затем сдавали технику в комиссионные магазины.

Часть похищенного уже изъята и будет возвращена владельцам. Сотрудники полиции изъяли нож. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям "Кража", "Мошенничество" и "Грабеж". Расследование продолжается.