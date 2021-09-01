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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка отсудила у клиники 150 тыс. рублей за осложнение после подтяжки груди

Общество, 17:01 10 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда заплатит тюменке медицинский центр охраны здоровья семьи "МироМед". Как сообщает Тюменский облсуд, у пациентки началось нагноение после операции по подтяжке груди в 2019 году.

За процедуру она отдала 127 тыс. рублей. По словам истицы, после операции она более двух недель наблюдалась у хирурга и выполняла все его назначения. Однако в течение продолжительного времени боль не проходила.

В другом медицинском учреждении ей поставили диагноз "нагноение послеоперационной раны после двусторонней редукционной маммопластики". До настоящего времени женщина вынуждена проходить лечение из-за некачественно оказанной услуги.

Ответчик в суде не признал претензии тюменки и заявил, что пациентку предупреждали о рисках и осложнениях, а также неоднократно говорили о возможном осложнении в виде некроза.

Также по утверждениям представителя центра, врач выбрал правильную методику, но истец не выполняла рекомендаций врача и продолжала курить после операции. Проблемы возникли только в одной груди, что говорит о правильной тактике лечения.

Ленинский районный суд частично удовлетворил требования тюменки и взыскал в ее пользу 150 тыс. рублей, а также назначил медучреждению штраф в 75 тыс. рублей. Отметим, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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# суд , хирургия

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