Пассажиров железнодорожного транспорта идентифицируют через госуслуги

| Фото: Тюменский региона СвЖД | Фото: Тюменский региона СвЖД

Новые правила проезда пассажиров и провоза багажа в поездах действуют в России с 1 сентября. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в частности, в новых правилах зафиксирована возможность продавать билеты на поезд через приложения перевозчика, идентифицируя пользователя с помощью учетной записи на портале Госуслуг.

Также из правил исчез пункт, не позволявший пассажиру сдать в кассу билет, восстановленный взамен потерянного.

Кроме того, уточнены сроки, в которые получателю надо успеть забрать отправленный ему груз. Раньше его надо получить в течение 30 дней со дня прибытия. Теперь считаются календарные дни, поэтому, рассчитывая время, нужно учитывать и выходные, и праздники. Это касается и предметов, отправленных в пассажирском поезде.

Теперь пассажир может бесплатно везти с собой одного ребенка младше пяти лет, если он не занимает отдельного места. Однако оформить на него билет все равно необходимо.

Из нового постановления исключено правило, разрешающее курить в поездах дальнего следования в специально отведенных для этого местах.