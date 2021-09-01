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Тюменские хоккеисты переиграли ангарский "Ермак"

Спорт, 09:55 11 сентября 2021

ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" одержал домашнюю победу в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

На родном льду тюменцы с минимальным счетом переиграли "Ермак" из Ангарска – 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Семен Иванов. Он отличился уже на четвертой минуте встречи.

"Победой сегодняшней доволен. Хорошо, что набрали очки, которые на старте сезона нужны. Несмотря на то, что не пропустили, нельзя сказать, что сыграли хорошо в обороне. были огрехи. Но пока игроки притираются друг к другу, приходится менять состав", - рассказал после игры главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.

Следующий матч тюменцы проведут 11 сентября. На своем льду они примут "Сокол" из Красноярска. Начало матча в 17 часов.

Евгений Новоселов

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# ХК Рубин

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