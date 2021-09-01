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Тюменские студенты и школьники сыграют в "Анатомию власти"

Общество, 11:07 13 сентября 2021

региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Третий сезон образовательного проекта "Анатомия власти" стартует в Тюмени 13 сентября. Его участниками станут школьники и студенты учебных заведений среднего профессионального образования, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Всего активисты планируют провести более 300 интерактивных уроков с применением настольной игры. Сражаться школьники и студенты будут за политическое первенство. Задача игроков - набрать наибольшее количество голосов с помощью ответов на вопросы.

Игровое поле будет представлять собой карту юга Тюменской области, поделенную на 27 частей — 22 района и пять городов. Каждая часть будет оцениваться определенным количеством голосов — политкоинов. Таким образом, в игровом формате участники получат знания об основах государственного строя, о политике и праве.

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# игра , Молодая гвардия , политика , право , студенты , школьники

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