Более 800 юных тюменцев обратились на детский телефон доверия с начала года

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Более 800 звонков от юных жителей Тюменской области поступило на детский телефон с начала 2021 года. Всего специалисты приняли свыше 1,7 тыс. звонков, из них 170 – от родителей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала оператор детского телефона доверия в Тюменской области.

"В августе мы приняли 154 звонка, из них 70 – от детей и подростков, еще 12 - от родителей. Традиционно тюменцев волнуют проблемы детско-родительских отношений – это 22 звонка от детей и 16 – от родителей. Дети и подростки консультируются по вопросам отношений со сверстниками и жестокого обращения с их стороны. Также дети обращались с проблемой насилия в семье", - рассказала она.

Отметим, получить консультацию квалифицированного психолога можно по номеру 8-800-2000-122. Детский телефон доверия работает круглосуточно. Ежедневно специалисты оказывают бесплатную и анонимную помощь. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке. Также функционирует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева