ВК "Тюмень-Прибой" с поражения стартовал в Кубке молодежной лиги

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Девушки из волейбольного клуба "Тюмень-Прибой" с поражения стартовали на предварительном этапе Кубка молодежной лиги России, сообщает пресс-служба клуба.

В Челябинске тюменки встречалась с хозяйками площадки из команды "Динамо-Метар". В стартовом сете хозяйки выиграли со счетом - 25:14, во второй партии взяли верх - 25:8, а в третьей - 25:16.

13 сентября соперником тюменок станет саратовский "Протон". Этот коллектив в первый день соревнований в Челябинске проиграл красноярскому "Енисею-2" - 0:3.