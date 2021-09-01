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Грабитель похитил у 18-летнего тюменца 40 тыс. рублей

Происшествия, 18:40 13 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в грабеже задержали тюменские полицейские. По версии следствия, он угрозами заставил 18-летнего тюменца перевести на свой счет 40 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 21-летний приезжий. Угрожая расправой, злоумышленник потребовал у потерпевшего деньги, которые позже потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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# грабеж , уголовное дело

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