Новый репродуктор в Тюменской области обеспечит 20% от потребности инкубационных яиц индейки в России

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Племенной репродуктор индейки в Исетском районе обеспечит стабильное развитие сельского хозяйства в Тюменской области. Общая стоимость инвестиционного проекта - более 5 млрд рублей. Выход на полную мощность позволит реализовать программы по импортозамещению, заявил губернатор Александр Моор.

"Появление племенного репродуктора индейки – это более стабильное развитие нашего сельского хозяйства, снижение рисков заболевания птиц. Сейчас птицу везут из разных стран, а здесь все производство сосредоточено на одной замкнутой площадке. В дальнейшем мы можем переходить к более высокому уровню развития отрасли, в том числе, созданию селекционно-генетического центра", - сказал он.

Инвестиционный проект предусматривает строительство пяти площадок для выращивания и содержания ремонтного молодняка родительских форм и пяти – для содержания родительского стада, а также дополнительные объекты для энергообеспечения, газо- и водоснабжения, очистные сооружения, дороги. В 2025 году планируется выход производства на полную мощность.

"Несмотря на то, что мы еще не вышли из третьей волны пандемии, жизнь не стоит на месте. Мы учимся работать и, самое главное, развиваться в новых условиях, создавая новые производства и рабочие места", - добавил полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Запуск репродуктора позволит получать до 12 млн штук инкубационного яйца в год, это примерно 20% от потребностей россиян.

"Ранее компания "Дамате" ежегодно вывозила 300-400 фур инкубационных яиц, после запуска производства – 5 раз в год будет завозиться племенной материал. "Строительство племенного репродуктора - проект федерального масштаба", - сказал основатель Русской молочной компании и группы "Дамате" Наум Бабаев.

Этот проект включен в Реестр инвестиционных проектов региона и находится на сопровождении Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Как ранее отметил заместителя генерального директора - начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов Фонда Александр Бобров, всего в Исетском районе будет построено 10 птицеводческих площадок: пять - для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада.

Евгений Бабенко