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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: прививки от гриппа и пневмонии можно ставить в один день

Общество, 17:57 13 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прививки от гриппа и от пневмококка в один день могут делать люди, относящиеся к группам риска, например, пожилые. Интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять один месяц. Об этом сообщает Роспотребнадзор Тюменской области.

Тем, кто еще не сделал прививку ни от коронавируса, ни от гриппа, сначала необходимо пройти двухэтапную вакцинацию от COVID-19 и, спустя месяц после введения второго компонента, вакцинироваться от гриппа.

Если срок вакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц прийти на вакцинацию от коронавируса.

Роспотребнадзор напоминает, что в начале сентября открылась кампания по вакцинации против гриппа. 13 тыс. 500 первых доз вакцины "Совигрипп" поступили во взрослую поликлинику Областной клинической больницы № 2. Помимо "Совигриппа" в арсенале у медиков есть препарат "Ультрикс Квадри".

Роспотребнадзор Тюменской области | Фото: Роспотребнадзор Тюменской области

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# вакцинация

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