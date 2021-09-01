Роспотребнадзор: прививки от гриппа и пневмонии можно ставить в один день

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прививки от гриппа и от пневмококка в один день могут делать люди, относящиеся к группам риска, например, пожилые. Интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять один месяц. Об этом сообщает Роспотребнадзор Тюменской области.

Тем, кто еще не сделал прививку ни от коронавируса, ни от гриппа, сначала необходимо пройти двухэтапную вакцинацию от COVID-19 и, спустя месяц после введения второго компонента, вакцинироваться от гриппа.

Если срок вакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц прийти на вакцинацию от коронавируса.

Роспотребнадзор напоминает, что в начале сентября открылась кампания по вакцинации против гриппа. 13 тыс. 500 первых доз вакцины "Совигрипп" поступили во взрослую поликлинику Областной клинической больницы № 2. Помимо "Совигриппа" в арсенале у медиков есть препарат "Ультрикс Квадри".