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В Тюмени театр "Мимикрия" собирает деньги на спектакль "Любовь к трем апельсинам"

Общество, 16:43 13 сентября 2021

из сообщества "Театр "Мимикрия" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Театр "Мимикрия" во ВКонтакте

Тюменский театр "Мимикрия" объявил сбор средств на постановку спектакля "Любовь к трем апельсинам". Краудфандинговая кампания запущена на сайте planeta.ru.

Актеры планируют собрать 200 тыс. рублей. Деньги пойдут на создание костюмов для персонажей, декораций и реквизита.

Как рассказали в театре "Мимикрия", "Любовь к трем апельсинам" - проект, который создают два театра из разных стран — России и Германии. "В 2017 году мы впервые увидели спектакль немецкого театра Compania Sincara из Лейпцига, который работает по принципу итальянской комедии масок commedia all'improvviso, и поняли, что просто обязаны перенять эти навыки и умения и представить этот жанр на российской сцене", — рассказали в театре.

Для создания постановки в Тюмень приезжали режиссер Рико Дитцмайер и художник Франциска Шуберт из театра Compania Sincara. Первый репетиционный этап завершен. Премьера спектакля "Любовь к трем апельсинам" ожидается в конце сентября.

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# спектакль , театр Мимикрия

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