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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

48 нетрезвых водителей остановили на дорогах Тюменской области в выходные

Происшествия, 15:23 13 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

48 водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД на дорогах Тюменской области 11 и 12 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“Доля ДТП с пьяными автомобилистами в нашем регионе в этом году высока. С участием нетрезвых водителей произошло 157 ДТП. В них погибли 30 человек. Еще 219 участников дорожного движения получили травмы. Каждое десятое ДТП в Тюменской области совершают водители в состоянии опьянения. При этом в пьяных авариях скончался каждый третий из всех людей, погибших на дорогах региона в этом году”, - добавили в ГИБДД Тюменской области.

Мероприятия по противодействию пьяному вождению продолжат в формате сплошных проверок водителей на трезвость в городах. Рейды по выявлению пьяных за рулем проходят во всех муниципалитетах.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители

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