Участники соревнований по гонкам на лыжероллерах в Тюмени должны сдать ПЦР-тесты

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Участников всероссийских соревнований по гонкам на лыжероллерах в Тюмени допустят к стартам только после сдачи тестов ПЦР, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Состязания пройдут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 14 по 17 сентября. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки допуск спортсменов, тренеров и представителей к соревнованиям будет осуществляться при наличии отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию. ПЦР-тест должен быть проведен не ранее 72 часов до начала состязаний.