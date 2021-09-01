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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Участники соревнований по гонкам на лыжероллерах в Тюмени должны сдать ПЦР-тесты

Спорт, 18:51 13 сентября 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Участников всероссийских соревнований по гонкам на лыжероллерах в Тюмени допустят к стартам только после сдачи тестов ПЦР, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Состязания пройдут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 14 по 17 сентября. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки допуск спортсменов, тренеров и представителей к соревнованиям будет осуществляться при наличии отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию. ПЦР-тест должен быть проведен не ранее 72 часов до начала состязаний.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки , ПЦР-тест

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