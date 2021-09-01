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Елена Вяльбе посетит лыжные гонки в Тюмени

Спорт, 13:14 14 сентября 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посетит Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры), который пройдут в Тюмени на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 14-17 сентября.

Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В соревнованиях примут участие около 180 спортсменов сборных команд регионов России, в том числе и российская сборная по лыжным гонкам. Спортсменов ждет спринт классическим стилем, гонка с раздельного старта и персьют.

В связи с действующими на территории области ограничениями соревнования проводятся без зрителей. Запланирована интернет-трансляция, ссылка на которую будет опубликована на официальном сайте ЦСП72.

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# лыжные гонки

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