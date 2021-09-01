В Аптекарском саду Тобольска после реконструкции планируют проводить крупные события

| Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" во ВКонтакте (архив)

Фестивали и крупные события представители мультицентра "Моя территория" в Тобольске планируют организовывать на территории Аптекарского сада. Здесь после реконструкции расположится летняя площадка. Об этом рассказала руководитель организации Светлана Спехова в прямом эфире в сообществе "Тюменская область" 14 сентября.

"Мы ждем, когда завершится обновление Аптекарского сада. Мы были в составе команды, которая непосредственно разрабатывала проект для конкурса "Малые города и исторические поселения". По этому вопросу была выстроена коммуникация с жителями, проходило общение с властями. В следующем году работы на объекте должны завершиться. Для нас это большой рост: рядом появится новая уличная площадка", — поделилась Светлана Спехова.

По ее словам, это будет пространство для проб, экспериментов, импровизаций. Руководитель тобольского мультицентра считает, что его появление расширит возрастные рамки: "Моя территория" сможет объединить местных жителей разных поколений, а не только молодежь.

Напомним, в 2022 году в Аптекарском саду в Тобольске создадут зоны для проведения спортивных мероприятий, семейного отдыха, пешеходные дорожки и другие объекты инфраструктуры. В 2021 году этому знаковому месту исполнилось 180 лет.

Инна Пахомова