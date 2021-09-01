С активистами Тюменской области проведут тренинг по работе с одаренными детьми

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тренинг "Технологии работы и инструментарий наставничества с одарёнными детьми. Организация работы проектных команд" состоится в рамках областной школы наставников в Тюмени (ул. Проезд 9 Мая, 5) 15 сентября, начало - в 9 часов.

Как сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, участниками мероприятия станут потенциальные наставники, кураторы наставничества в сфере дополнительного образования муниципальных районов (городских округов) Тюменской области, педагоги, волонтеры и общественные деятели.

Педагоги обучатся новой технологии по умению организовывать проектный и исследовательский поиск наставляемого. Участники разработают интеллект-карты, заполнят чек-листы, которые помогут спроектировать события, ресурсы, показатели.

Школа наставников проводится уже три года. Завершается областное событие проведением конкурса лучших наставников в сфере дополнительного образования и волонтерства.