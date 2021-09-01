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Тобольские футболисты победили в голевой перестрелке в Перми

Спорт, 13:43 15 сентября 2021

ФК "Тобол" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тобол" во ВКонтакте

ФК "Тобол" одержал победу в выездном матче регионального первенства России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь).

В Перми тоболяки переиграли клуб "Академия-Амкар" — 4:3. Гости резво начали поединок. Счет был открыт уже на четвертой минуте, отличился Максум Залилов. К десятой минуте тоболяки вели уже 3:0. Голы на свой счет записали Никита Цыганков и Эдуард Сагдиев.

Во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Теперь уже хозяева смогли забить трижды. Отличились Владимир Васильев, Алексей Полев и Александр Сафонов. Но все же "Тобол" смог вырвать победу. На 80 минуте после подачи углового забил Данил Гончаров.

"Тобол" набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина проведут дома. 18 сентября они примут "Уралец-ТС" из Нижнего Тагила.

Евгений Новоселов

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# Тобольск , ФК Тобол

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