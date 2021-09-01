Тюменцам предлагают пройти 500 километров северной ходьбой

| Фото: сообщество "Я иду, открываю Россию" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Я иду, открываю Россию" во ВКонтакте

Жителей Тюменской области приглашают стать участниками проекта "Я иду, открываю Россию", сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Тюменцы вместе с североходцем Эдуардом Цвигуном могут преодолеть 500 км пешком по региону. Можно пройти весь 14-дневный маршрут или присоединиться на отдельных этапах. Участие – бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по телефону 89195734917.

Участники стартуют 19 сентября в 8 часов от арт-объекта "Нулевой километр" в Тюмени. Они преодолеют запланированный маршрут, посетят исторические и памятные места, культурные объекты и заповедные территории области. В первый день им предстоит пройти 27 км до с. Каскаринское. В дальнейшем ходоки будут проходить от 30 до 45 км в день. Завершится поход в Тюмени 2 октября.

Присоединиться можно в любой удобной точке Тюменской области, отследив движение Эдуарда Цвигуна с помощью прямой трансляции на сайте проекта.

Тюменская область не первый регион в активе Эдуарда Цвигуна. Он уже прошел пешие туристические маршруты в Калининградской, Курганской, Свердловской и Смоленской областях.