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В Тюмени на заводе "Фармасинтез" производят до 2 млн упаковок лекарств в месяц

Экономика, 15:17 15 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 300 тыс. до 2 млн упаковок в месяц вырос объем производимых твердых лекарственных форм с марта 2020 года на заводе по производству гормональных препаратов в Тюмени.

Об этом во время пресс-тура на предприятие рассказал генеральный директор ООО "Фармасинтез-Тюмень" Алексей Глушаков.

"И это не предел возможностей предприятия, цифра может вырасти до трех миллионов упаковок сахароснижающих препаратов в месяц", - подчеркнул он.

На заводе производят средства для гормонозаместительной терапии, которые сохраняют баланс гормонального фона человека: системные, половые гормоны, оральные контрацептивы - все для эндокринологии.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сейчас завод выходит на производство готовых препаратов, а сырье закупает в других странах, в частности Китае и Индии. Постепенно специалисты будут разрабатывать технологии собственных фармсубстанций, к 2024-2025 годам предприятие выйдет на полный цикл производства и заместит китайское сырье на российское.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в рамках ТНФ-2021 на заводе побывали вице-премьер Юрий Борисов, полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Инна Кондрашкина

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# Александр Моор , Владимир Якушев , лекарства , Юрий Борисов

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