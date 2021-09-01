Более 500 участников ТНФ пробежались по набережной Туры

| Фото: Стальной характер | Фото: Стальной характер

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Более 500 человек отправились на утренний "Забег ЯТЭК", который проходил на набережной Тюмени, сообщает "Стальной характер".

Участники и эксперты Тюменского нефтегазового форума соревновались в дистанциях 3 и 5 км. Лучшее время, которое показали спортсмены на дистанции 3 км, составило 10 минут 11 секунд. На дистанции 5 км – 19 минут. Победители и призеры получили медали, сертификаты и пригласительные на концерты.

"Сегодня мы с делегацией ЯТЭК в рамках Тюменского нефтегазового форума собрали огромное количество здоровых прекрасных людей, которые начинают свой день с мощного энергетического заряда. Сделать забег доброй традицией ТНФ – хорошая идея. Возможно, мы будем делать это каждый год", – рассказал генеральный директор ПАО "ЯТЭК" Андрей Коробов.

По окончании забега каждый участник получил фирменную медаль проекта "Стальной характер". Утренний забег прошел при соблюдении необходимых мер безопасности.