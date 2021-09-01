Борисов, Якушев и Моор осмотрели стенды компаний на выставке TNF 2021

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Вице-премьер Юрий Борисов, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели выставку TNF 2021.

Одной из ведущих тем выставки стало импортозамещение, компании представили 66 экспонентов на 40 стендах. Например, здесь впервые презентовала импортозамещающие проекты компания Astra Linux. Это полный аналог привычных всем иностранных операционных систем. Экологические разработки можно увидеть на стенде компании "ГринЭко Инвест".

Компания СибБурМаш привезла на выставку набухающий пакер. Газпром СПГ - технологии, которые можно использовать для оптимизации и снижения затрат на топливо. Компания реализует на Тобольской промышленной площадке крупный инвестиционный проект.

На улице перед входом сделана отдельная экспозиция, где технологии СПГ представили потенциальным пользователям.

Впервые на ТНФ приехали представители оборонно-промышленного комплекса компании "Алмаз-Антей". Они презентуют свои технологии для нужд топливно-энергетического комплекса. Также впервые заявила о себе Якутская топливно-энергетическая компания, которая презентует проекты по строительству Якутского СПГ на берегу Охотского моря.

Сотрудники нефтяной компании "Лукойл" представят гостям выставки, какие технологии внедряют, как реализуют курс на декарбонизацию.

Традиционно свой стенд разместила ПАО "НК "Роснефть", компания реализует крупнейший инвестиционный проект в Тюменской области.

Площадь выставки равна 1 тыс. 625 кв. м.