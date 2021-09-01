Владимир Путин призвал россиян проявить на выборах взвешенную и патриотическую гражданскую позицию

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами в Государственную Думу. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля 16 сентября.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! В ближайшие дни, 17, 18 и 19 сентября, состоятся выборы депутатов в Государственную Думу. Избрание ее нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России", — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на ответственную, взвешенную и патриотическую гражданскую позицию, а также на стремление россиян избрать депутатов, которые будут работать на благо любимой Родины, в интересах народа и каждого гражданина России.

"Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Пожалуйста, сделайте свой выбор", - добавил Владимир Путин.