12-летний фермер из Голышманово стал героем спецпроекта "Дети России"
Героем специального проекта Института воспитания РАО "Дети России" стал юный фермер из п. Голышманово Тюменской области Александр Сотников, сообщают организаторы.
Мальчику 12 лет и в этом возрасте он официально стал предпринимателем. Начальной целью был компьютер, но сейчас они стали амбициознее.
"Я захотел расширить свое хозяйство и купил 30 кур-несушек. Теперь я продаю яйца. Яичную скорлупу не выбрасываю, измельчаю и подсыпаю курицам в корм, чтобы они получали витамины", - сообщил Саша Сотников.
Мама ребенка Татьяна Смольникова поддерживает сына в фермерстве. Даже курятник соорудили технологичный и экологичный.
"Саша нашел картинку в интернете, ему понравилась именно такая модель. Нашли мастерскую столярную, за неделю эту конструкцию собрали по нашим размерам", - сказала она.
Саша не просто следит за своим хозяйством, но и старается получать необходимые для успешного ведения бизнеса навыки. Его любимые предметы – математика, биология и физкультура. Как говорит мальчик, настоящий предприниматель и фермер должен уметь считать, разбираться в животных и быть физически подготовлен.
О том, с чего началась предпринимательская деятельность Александра и как она развивается сейчас, смотрите в новом выпуске специального проекта Института воспитания РАО "Дети России".