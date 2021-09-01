12-летний фермер из Голышманово стал героем спецпроекта "Дети России"

| Фото: скриншот видео спецпроекта "Дети России" | Фото: скриншот видео спецпроекта "Дети России"

Героем специального проекта Института воспитания РАО "Дети России" стал юный фермер из п. Голышманово Тюменской области Александр Сотников, сообщают организаторы.

Мальчику 12 лет и в этом возрасте он официально стал предпринимателем. Начальной целью был компьютер, но сейчас они стали амбициознее.

"Я захотел расширить свое хозяйство и купил 30 кур-несушек. Теперь я продаю яйца. Яичную скорлупу не выбрасываю, измельчаю и подсыпаю курицам в корм, чтобы они получали витамины", - сообщил Саша Сотников.

Мама ребенка Татьяна Смольникова поддерживает сына в фермерстве. Даже курятник соорудили технологичный и экологичный.

"Саша нашел картинку в интернете, ему понравилась именно такая модель. Нашли мастерскую столярную, за неделю эту конструкцию собрали по нашим размерам", - сказала она.

Саша не просто следит за своим хозяйством, но и старается получать необходимые для успешного ведения бизнеса навыки. Его любимые предметы – математика, биология и физкультура. Как говорит мальчик, настоящий предприниматель и фермер должен уметь считать, разбираться в животных и быть физически подготовлен.

О том, с чего началась предпринимательская деятельность Александра и как она развивается сейчас, смотрите в новом выпуске специального проекта Института воспитания РАО "Дети России".