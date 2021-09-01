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Пенсионерка добилась компенсации расходов на переезд в Тюменскую область

Происшествия, 18:24 16 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 80 тыс. рублей в качестве компенсации выплатил Пенсионный фонд пожилой женщине после вмешательства прокурора, сообщает надзорное ведомство региона.

Было установлено, что до выхода на пенсию женщина жила и работала на Сахалине. При переезде на постоянное жительство в Тюменскую область управление Пенсионного фонда РФ по Заводоуковскому городскому округу отказало ей в положенной по закону компенсации расходов.

После обращения пенсионерки прокуратура направила в суд иск о признании решения ПФР незаконным. Решением Заводоуковского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

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# компенсация , Пенсионный фонд , прокуратура

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