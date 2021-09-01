Мойдодыр, Малыш и Фрекен Бок появились на стене насосной станции в Тюмени

| Фото: "Росводоканал-Тюмень" | Фото: "Росводоканал-Тюмень"

Новый арт-объект украсит насосную станцию по ул. Монтажников в Тюмени. Реализовать проект помогают тюменские художники Мария Волкова и Павел Шепель, сообщает "Росводоканал-Тюмень".

По задумке авторов, персонажи мультфильмов напомнят горожанам о правилах пользования канализацией: перед тем, как отдать Мойдодыру посуду, Малыш и Фрекен Бок убирают с тарелок остатки пищи.

Напомним, в 2020 году рисунки украсили насосную станцию в Центральном округе. Первый в городе арт-объект, посвященный памяти Владислава Крапивина, появился на стене теплового пункта во дворе дома на ул. Холодильная.