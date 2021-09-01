  • 17 сентября 202117.09.2021пятница
  • USD72,4329
    EUR85,3622
  • В Тюмени 9..11 С 7 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Мойдодыр, Малыш и Фрекен Бок появились на стене насосной станции в Тюмени

Общество, 10:24 17 сентября 2021

"Росводоканал-Тюмень" | Фото: "Росводоканал-Тюмень"

Новый арт-объект украсит насосную станцию по ул. Монтажников в Тюмени. Реализовать проект помогают тюменские художники Мария Волкова и Павел Шепель, сообщает "Росводоканал-Тюмень".

По задумке авторов, персонажи мультфильмов напомнят горожанам о правилах пользования канализацией: перед тем, как отдать Мойдодыру посуду, Малыш и Фрекен Бок убирают с тарелок остатки пищи.

Напомним, в 2020 году рисунки украсили насосную станцию в Центральном округе. Первый в городе арт-объект, посвященный памяти Владислава Крапивина, появился на стене теплового пункта во дворе дома на ул. Холодильная.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# арт-объект , Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:59 17.09.2021Дистанционные участники викторины "Тюменская осень" выиграли первые подарки
10:48 17.09.2021Новоуральский театр представит тюменцам музыкальную комедию "12 стульев"
10:42 17.09.2021Тамара Трунилова призвала тюменцев проявить свою гражданскую позицию
10:36 17.09.2021Фотогалерея: на фестивале "Тюменская осень" горожане отвечают на вопросы викторины о родном крае