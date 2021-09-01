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Сборник стихов тобольской поэтессы планируют выпустить массовым тиражом

Общество, 13:59 20 сентября 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Сборник стихов тобольской поэтессы планируют выпустить массовым тиражом. Пробный экземпляр сборника стихов "Люблю тебя, моя Россия!" отпечатали в Тобольском районе. Книгу автору, Надежде Смирных из с. Кутарбитка, вручил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин. Вместе они обсудили первую печатную версию.

Детство автора пришлось на годы Великой Отечественной войны. Она пишет об этом, о родном крае и событиях, происходящих в мире сегодня. В ее первый печатный сборник вошло 102 произведения, написанные в разные годы.

Идея выпустить книгу появилась после встречи главы района с поэтессой в канун Дня Победы. К работе над составлением сборника подключились библиотекари, общественники и байкаловская школьная типография.

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

После доработки книги общественная организация намерена заявить проект на конкурс грантовой поддержки и в случае победы отпечатать сборник массовым тиражом.

"Это для меня большая радость. Мои стихи, наконец-то, будут прибраны. Я благодарю всех, кто подарил мне эту возможность", - рассказала Надежда Смирных.

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# книги , стихи

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