В Тюмени появилась своя собака-голосовака

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени Анна пришла на голосование на избирательный участок в школе № 67 с собакой Найдой. Девушка не исключает, что приходить на голосование с собакой станет доброй традицией их семьи.

Анна рассказала, что в июле 2020 года раненую собаку спасали и пристраивали организаторы развлекательной площадки. Девушка сначала увидела ее фото в социальных сетях, затем вместе с мужем решили оставить Найду навсегда.

Бывшая дворняжка, а ныне домашняя любимица Найда, теперь сильная, здоровая и жизнерадостная. Ее хозяйка Анна взяла ее на участок для голосования, чтобы найти и поблагодарить неравнодушных тюменцев, которые спасли ее любимицу в 2020 году.

"Мы ее прозвали собака–голосовака. Очень активная, независимая, любит людей. Кличка Найда, потому что найденыш. Мы очень рады, что ее взяли. Она удивительным образом идеально вписалась в нашу семью. Я пришла на тот участок, где увидела первые фото Найды, а заодно и проголосовать", - рассказала Анна.

Кстати, люди, которые год назад увидели раненую дворнягу, обработали раны и передали ее волонтерам, сегодня тоже были на площадке.

"Для нас было большим сюрпризом увидеть Найду. Она очень изменилась. Веселая, здоровая, ухоженная. Видно, что ее очень любят. Увидеть ее с хозяйкой – здорово. Радостно, что мы к этому причастны", - поделилась эмоциями волонтер Оксана.