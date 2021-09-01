Новый детсад "Солнечная полянка" в Восточном мкр Тюмени примет 500 дошколят

с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram

Новый детсад "Солнечная полянка" в Восточном мкр Тюмени открыли 17 сентября. В нем 24 группы полного дня, их смогут посещать 500 дошколят, в том числе 206 – до 3 лет.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своем Instagram.

Здание детского сада имеет современное архитектурное решение. Для воспитанников созданы комфортные условия: уютные спальные и групповые комнаты, детская ростовая мебель, разнообразный игровой и дидактический материалы, вместительные шкафчики для одежды. Большинство игровых комплексов спроектировано и изготовлено тюменским производителем.

По словам Кухарука, особенность этого детского сада в том, что в рекреациях созданы уникальные игровые зоны, где проводятся занятия по различным направлениям. Во многих группах смонтированы интерактивные панели и проекторы с игровыми программами, что позволит разнообразить уроки физкультуры, развития речи, моделирования.

"Я поблагодарил заведующую садиком Елену Петровну Торопыгину за то, что смогла в короткие сроки подобрать сотрудников и сформировать коллектив единомышленников. Это высокопрофессиональные специалисты, всю душу отдающие делу воспитания и обучения детей", - сказал глава города.

2021 год стал рекордным по числу построенных в Тюмени детских садов. Более 2 тыс. 300 детей приняли дошкольные образовательные организации.

Новые детсады открыты по улицам Тимофея Чаркова и Моторостроителей, 6; в ЖК "Плеханово", "Первый Плехановский", "Айвазовский", "Кристалл", "Юбилейный", в районе Московского тракта. Скоро детсад откроют в ЖК "Видный".