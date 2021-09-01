Спектакли Тобольского драмтеатра можно посмотреть по "Пушкинской карте"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 спектаклей Тобольского драматического театра смогут посмотреть молодые люди по "Пушкинской карте", сообщает концертно-театральное объединение Тюменской области.

Среди льготных спектаклей: "Медведь", "Странная пара", "На бойком месте", "Наташина мечта", "Ню", "Меж юношей безумных", "Когда наступает вечер", "Собаки", "Моя жена - лгунья", "Пикник".

Напомним, проект Министерства культуры "Пушкинская карта" стартовал с 1 сентября. Он позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. На балансе карты "Мир" будет 3 тыс. рублей на посещение культурных мероприятий.

Для получения карты необходимо зарегистрироваться на Госуслугах и подтвердить учетную запись. Также нужно установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Оно доступно в AppStore и Google Play. Оформить виртуальную карту "Мир" можно прямо в приложении или получить пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

Далее необходимо выбрать интересующее мероприятие из афиши в приложении или на сайте Культура.РФ и оплатить билет картой.