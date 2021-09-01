Под Тюменью задержали пьяного пенсионера за рулем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пьяного водителя задержали инспекторы ГИБДД на автодороге Богандинский - Червишевский - Чаплык, сообщает региональная Госавтоинспекция

76-летний мужчина ехал на автомобиле "Тойота Тови" с дачи. Освидетельствование на алкоголь показало 0, 68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее пенсионер пьяным за рулем не задерживался, несколько раз в год превышал скорость, один раз привлекался к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 18 водителей в состоянии опьянения.