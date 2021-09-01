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Тюменские спортсмены поборются за награды первенства по летнему биатлону

Спорт, 19:12 18 сентября 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Более 50 спортсменов от 13 до 16 лет примут участие в первенстве Тюменской области по летнему биатлону в Заводоуковске 20-21 сентября, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

За победу будут бороться сборные команды и сильнейшие спортсмены муниципальных образований области. 20 сентября они преодолеют спринт (кросс), а 21 сентября индивидуальную гонку (лыжероллеры). Также в рамках данного спортивного мероприятия пройдет спартакиада учащихся Тюменской области по биатлону. Начало соревнований в 10 часов.

Первенство Тюменской области по летнему биатлону среди юношей и девушек традиционно проходит в Заводоуковске с 2015 года.

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# летний биатлон

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