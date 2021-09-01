Геннадий Чеботарев призвал не успевших проголосовать тюменцев прийти на участки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Явка на выборах в Тюменской области на 10:00 составила 41,25%

Поучаствовать в формировании Государственной думы РФ и облдумы призвал тюменцев, которые еще не успели посетить избирательные участки, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев в прямом эфире 19 сентября.

Он напомнил, что сегодня - завершающий день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ и облдумы. Завтра будут подводить итоги, в том числе первые итоги наблюдения за проведением голосования.

"Я еще раз обращаюсь к тюменцам, не успевшим прийти на избирательные участки, воспользоваться своим конституционным правом, выполнить свой гражданский долг и поучаствовать в формировании высшего законодательного органа власти и нашей думы", – сказал Геннадий Чеботарев.

| Фото: скииншот с видео | Фото: скииншот с видео

В ходе выступления он отметил, что процесс голосования идет в штатном режиме. Все спокойно, каких-либо происшествий на участках общественные наблюдатели не зафиксировали.

В штабе работает горячая линия. 18 сентября поступило 29 обращений граждан. В основном они связаны с местонахождением избирательных участков, возможностью голосования для иногородних, дистанционного голосования. На все вопросы были даны ответы, заверил Геннадий Чеботарев.

Наряду с волонтерами из корпуса избирателей "За честные выборы" и студентов института государства и права участие в процессе приняли и наблюдатели "Партии роста" и простые граждане. Всех допускали в штаб, чтобы они могли посмотреть, как идет голосование на избирательных участках.

"Соблюдаются все меры противоэпидемиологической безопасности", – заключил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области.

Инна Пахомова