Геннадий Чеботарев призвал не успевших проголосовать тюменцев прийти на участки
Далее в сюжете Явка на выборах в Тюменской области на 10:00 составила 41,25%
Поучаствовать в формировании Государственной думы РФ и облдумы призвал тюменцев, которые еще не успели посетить избирательные участки, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев в прямом эфире 19 сентября.
Он напомнил, что сегодня - завершающий день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ и облдумы. Завтра будут подводить итоги, в том числе первые итоги наблюдения за проведением голосования.
"Я еще раз обращаюсь к тюменцам, не успевшим прийти на избирательные участки, воспользоваться своим конституционным правом, выполнить свой гражданский долг и поучаствовать в формировании высшего законодательного органа власти и нашей думы", – сказал Геннадий Чеботарев.
В ходе выступления он отметил, что процесс голосования идет в штатном режиме. Все спокойно, каких-либо происшествий на участках общественные наблюдатели не зафиксировали.
В штабе работает горячая линия. 18 сентября поступило 29 обращений граждан. В основном они связаны с местонахождением избирательных участков, возможностью голосования для иногородних, дистанционного голосования. На все вопросы были даны ответы, заверил Геннадий Чеботарев.
Наряду с волонтерами из корпуса избирателей "За честные выборы" и студентов института государства и права участие в процессе приняли и наблюдатели "Партии роста" и простые граждане. Всех допускали в штаб, чтобы они могли посмотреть, как идет голосование на избирательных участках.
"Соблюдаются все меры противоэпидемиологической безопасности", – заключил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области.
Инна Пахомова