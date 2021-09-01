Явка на выборах в Тюменской области на 10:00 составила 41,25%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Явка избирателей в Тюменской области по данным на 10 часов 19 сентября составила 41,25%, проголосовали 468 тыс. 522 человека, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин на брифинге 19 сентября.

"Активность тюменцев возрастает, в воскресный день они охотно идут на избирательные участки, причем целыми семьями", - прокомментировал председатель облизбиркома.

Все 1 тыс. 70 избирательных участков в регионе открылись вовремя. Кроме того, сегодня начали работу 9 временных избирательных участков в местах содержания следственно-арестованных и в медицинских учреждениях.

Напомним, к вечеру 18 сентября в Тюменской области проголосовали 38,85% избирателей, при этом явка на выборы в целом по России, по данным Центризбиркома на 20 часов по московскому времени, составила 31,51%.

На избирательных участках в области в этот день работали 3 тыс. 67 наблюдателей, в том числе 88 - от кандидатов, 1 тыс. 401 - от политических партий, 1 тыс. 578 - от общественных организаций.

Евгений Бабенко