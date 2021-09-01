Глава Тюмени Руслан Кухарук проголосовал на выборах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Участие в голосовании на своем избирательном участке № 2020 принял глава Тюмени Руслан Кухарук 19 сентября. На входе он прошел термометрию и антисептическую обработку рук, получил одноразовую маску и индивидуальную авторучку.

"Ощущение, что выборы - это очень ответственный день, у меня сохранилось с детства, - рассказал Руслан Кухарук. - Я помню, как когда-то приходил на голосование со своими родителями, а потом и самостоятельно. Думаю, чувство ответственности выбора, который мы все делаем в эти дни, есть и у большинства тюменцев".

Руслан Кухарук отметил высокую активность горожан, принимающих участие в голосовании, кто-то уже успел воспользоваться хорошей погодой и свободным временем в первые два дня. По мнению главы Тюмени, решение о проведении выборов в течение трех дней сделало процесс удобнее и безопаснее для избирателей.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это не только разумное решение избежать скопления людей в условиях распространения коронавирусной инфекции, но и возможность для избирателей распорядиться своим временем с максимальным удобством для себя, а также снизить нагрузку на тех людей, которые на своих рабочих местах на избирательных участках обеспечивают законность, безопасность голосования", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Напомним, что выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12 проходят с 17 по 19 сентября.

Николай Ступников