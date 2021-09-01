В пяти районах Тюменской области явка на выборах превысила 60%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Явка избирателей в Голышмановском городском округе, Ишимском Вагайском, Арамашевском и Абатском районах превысила 60-процентный уровень, сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин.

В Ишиме явка уже составила 57,05%, в Заводоуковске - 48,73%, в Ялуторовске - 44,78%, в Тобольске - 41,79%, в Тюмени - 30,64%.

"Не делая определенных прогнозов, мы рассчитываем на неплохую явку. Выборы проходят спокойно, в конструктивном русле, в рабочей атмосфере. Наш тюменский избиратель был и остается подкованным, пусть неторопливым, но основательным, и мы думаем, что он вполне успешно проголосует на федеральных, областных и муниципальных выборах", - сказал Игорь Халин.

Евгений Бабенко