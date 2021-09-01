Тюменские педагоги поделились своими впечатлениями о том, как проходят выборы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Посещаемость избирательных участков отличная, все хорошо организовано, вплоть до мелочей, безопасность на высоте. Так отзываются тюменские педагоги об организации работы на избирательных участках, сообщает Вслух.ru.

"На выборах я дежурила два часа, провожала и встречала избирателей. Конечно, и сама проголосовала, у меня активная гражданская позиция. Посещаемость хорошая, в течение всего дня народ идет, идет, идет. Я уходила без пяти восемь вечера, люди еще приходили, хотя до закрытия пять минут", - рассказала учитель изобразительного искусства школы № 72 Татьяна Ханина.

Учитель русского языка школы № 37 Юлия Говзич, которая сама работала на участке, выразила уверенность, что на всех участках уделяется огромное внимание деталям для обеспечения комфортного и качественного голосования.

Преподаватель журналистики ТюмГУ Николай Шишкин проголосовал в первый же день, как только закончились занятия. "Не пропускаю ни одни выборы, это принципиально. Ну ведь, в конце концов, это наша страна, это мы должны решать свое будущее, так что голосование — важнейший элемент нашей жизни, фактически праздник. Маска у меня своя, перчатки тоже надел. Но, как выяснилось, всё необходимое можно было получить на участке", - отметил он.