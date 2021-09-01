Третий день выборов депутатов Госдумы и Тюменской облдумы общественник Алексей Редькин считает решающим

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменские педагоги поделились своими впечатлениями о том, как проходят выборы

Последний день трехдневных выборов самый важный, решающий. 19 сентября - именно Единый день голосования. Об этом заявил руководитель регионального отделения общероссийского движения "Потребители России" Алексей Редькин.

В интервью "АИФ-Тюмень" он отметил, что в этот день все кандидаты вкладывают в него особый смысл, все свои силы и старания.

"Сегодня голосовать придут как раз те, кто в предыдущие два дня этого сделать не успел. Но отмечу, что в прошлый и позапрошлый день явка была очень хорошая. Людей приходило много даже с учетом неблагоприятной погоды и рабочих дней. Поэтому сегодня - решающий день", - сказал Алексей Редькин.

Напомним, жителям Тюменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование проходит 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки открыты с 8 до 20 часов.