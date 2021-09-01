Ветеран труда Анатолий Санников: участие в выборах - долг каждого гражданина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Участвовать в выборах необходимо, потому что это долг каждого гражданина.

Так считает ветеран труда, полный кавалер орденов Трудовой Славы Анатолий Санников. Он пришел на избирательный участок с раннего утра в единый день голосования 19 сентября.

"От новой думы я жду, чтобы дороги у нас хорошие были, молодежь оставалась в селе и жизнь в наших селах, как говорится, продвигалась к лучшему", - сказал Анатолий Санников.