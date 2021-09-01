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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тоболяк Максим Сальников: голосовать в воскресенье - семейная традиция

Политика, 12:06 19 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тоболяки начали подходить на избирательные участки с первых минут после открытия, несмотря на дождливую погоду. Голосование стартовало в 8 часов и продлится до 20 часов.

В числе первых на избирательный участок пришел тоболяк Максим Сальников. Он признался, что воскресный день выбрал неслучайно.

"Я на выборы хожу уже давно. И всегда это утро воскресенья. Удобно с утра проголосовать и заниматься делами выходного дня. Возможно, здесь еще и дело привычки. Я начал ходить на выборы еще с родителями за компанию. Мы всегда приходили в воскресный день и выборы были, как праздник. Ничего не изменилось с тех пор", - рассказал он.

Каждому избирателю на этом участке выдают четыре бюллетеня: по два - для выбора депутатов Государственной думы по федеральному списку и по одномандатному, по два – в региональный парламент.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всего в Тюменской области открыто 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать свой участок можно на сайте ЦИК РФ. Для удобства избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Новоселов

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# выборы , Тобольск

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