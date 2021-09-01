Желающие проголосовать на дому тюменцы должны позвонить в УИК до 14 часов

"Комсомольская правда-Тюмень" "Комсомольская правда-Тюмень"

Выездные избирательные комиссии отправились к тюменцам, которые подали заявки в УИК заранее. В третий день голосования, 19 сентября, это нужно сделать до 14 часов, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

Члены участковой комиссии № 2220 обзвонили граждан, которые оставляли заявку на голосование вне избирательного участка. С собой на выезд они берут наборы с индивидуальными средствами защиты – в отдельных пакетах перчатки, маски, ручки, а также бюллетени и опломбированный ящик для голосования. Выездная группа сформирована из трех человек – два члена избирательной комиссии и один общественный наблюдатель.

"В основном, на дому голосуют люди пожилого возраста, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, - говорит председатель участковой комиссии № 2220 Сергей Самусенко. - Бывает, что несмотря на предварительный обзвон, не все могут нас встретить. Так произошло вчера по двум адресам. Избирателей обзвонили сегодня утром и отправились в первую очередь к ним".

По словам председателя УИК, выездная комиссия не выезжает к людям, больным коронавирусной инфекцией.

Переносные ящики после голосования избирателей на дому передадут в помещение под видеонаблюдение до окончания выборов. Их вскроют после 20 часов вместе с урнами, которые находятся на избирательном участке.

Узнать номер своего избирательного участка можно по телефону горячей линии избирательной комиссии Тюменской области +7 (3452) 42 67 72.