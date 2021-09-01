Владимир Якушев проголосовал на выборах в Тюмени

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев проголосовал на выборах Государственной думы России и Тюменской областной думы в Тюмени, на избирательном участке по месту регистрации.

"Сегодня последний день голосования, и важно, чтобы каждый гражданин пришел на избирательный участок и исполнил свой конституционный долг. Потому что мы избираем федеральный парламент, который пишет законы. Важно, чтобы туда попали профессионально подготовленные люди, которые общаются с населением и отражают в законах то, что нужно избирателям. Кроме того, в Тюменской области избирается региональный парламент. Это вся региональная политика, региональные законы и все основные решения. Закон о бюджете тоже принимает этот орган. Конечно, тоже важно, кто из наших земляков будет там защищать интересы избирателей", - сказал Владимир Якушев.

Полпред главы государства призвал тюменцев, несмотря на погоду, прийти на избирательные участки.

Владимир Якушев отметил, что Уральский федеральный округ проявляет хорошую избирательную активность. Этому способствуют трехдневное голосование, а также праздничное настроение, которое создают выборы.

"Голосование на нашем участке проходит активно. Перед открытием участка в первый день выборов, в пятницу, даже были небольшие очереди - люди хотели проголосовать по дороге на работу. К концу вчерашнего дня явка составила около 35 процентов. Самое главное - у людей позитивное настроение", - рассказала секретарь участковой избирательной комиссии №2076 Анна Авксентьева.

Явка избирателей в Тюменской области по данным на 10 часов 19 сентября составила 41,25%, проголосовали 468 тыс. 522 человека. В Голышмановском городском округе, Ишимском Вагайском, Арамашевском, Абатском районах явка избирателей уже превысила 60% уровень.

Евгений Бабенко