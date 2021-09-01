91-летняя жительница Казанского района: от каждого из нас зависит будущее нашей страны

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Каждый человек должен ходить на выборы. Так считает 91-летняя жительница деревни Большие Ярки Казанского района Ефросинья Дмитриевна Старокорова. Она рано утром пришла на избирательный участок.

"А как иначе, это наш гражданский долг, от каждого из нас зависит будущее нашей страны. Сами сравните какая жизнь была раньше и то, как сейчас живут люди. Считаю, что государство заботится о своих гражданах. Пенсию платят день в день", — сказала Ефросинья Дмитриевна.

Всю свою жизнь женщина проработала в животноводстве, но по сей день умело хозяйничает по дому, самостоятельно садит картошку и овощи, сообщает Ourlife72.ru.