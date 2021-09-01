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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Артур Юрьев: видеокамеры фиксируют очереди на избирательных участках

Общество, 13:19 19 сентября 2021

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Жители Тюменской области проявляют активность в третий день выборов. С самого утра на избирательных участках выстраиваются очереди, сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев.

"Сегодня камеры видеонаблюдения фиксируют очереди на участках. Жители Тюменской области очень активны. Причем их активность волнообразна. Массово граждане приходили на участки к 10 и к 11 часам. Особенно это заметно в сельских территориях", - рассказал он.

Несмотря на рост числа избирателей, на участках соблюдают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. В наличии имеются медицинские маски, перчатки и санитайзеры. Замечания по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм были сделаны председателям лишь четырех участковых избирательных комиссий. Все недочеты своевременно устранены.

скриншот видео оперативного штаба | Фото: скриншот видео оперативного штаба

"Видеонаблюдение в настоящий момент осуществляют девять человек в соответствии с разработанным графиком. Мы еще ждем в Центре общественного наблюдения за выборами наблюдателей от политических партий, которые тоже подавали заявки. Нештатных, конфликтных ситуаций на участках не выявлено, выборы проходят спокойно", - добавил Артур Юрьев.

Он также напомнил, что в Центр общественного наблюдения за выборами поступают изображения более, чем с одной тысячи видеокамер со всего региона. В режиме онлайн идут трансляции с крупных участков, где должны проголосовать в общей сложности около 75% избирателей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева

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# Артур Юрьев , выборы , избиратели , общественные наблюдатели

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