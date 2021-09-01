Тюменцы осознанно и ответственно подходят к голосованию

Участие в выборах – это важное событие в жизни каждого гражданина России. Такое мнение высказывают жители Тюмени, которые приходят на избирательные участки. В третий день голосования, 19 сентября, горожане выстраиваются в очереди на избирательных участках, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Супруги Светлана и Сергей Шестаковы пришли на избирательный участок №2249 с самого утра. К голосованию они подошли осознанно и ответственно.

"Мы – люди старой закалки, чувствуем свою ответственность за судьбу страны, за ее будущее, поэтому всегда ходим на выборы. И к выбору кандидатов тоже подходим осознанно, изучаем их программу, биографии и потом уже выбираем, а не просто ставим галочки", - рассказал Сергей Шестаков в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Пенсионерка Валентина Шидина назвала голосование важным событием в жизни тех, кого волнует судьба страны и региона. На выборы ходит не только она сама, но и ее взрослые дети.

"Они всегда участвуют в таком важном событии, тоже сознательные, и также переживают за будущее своих детей. Да и сами они молодые, им еще жить и жить", - поделилась она с корреспондентом ИА "Тюменская линия.

Есть и горожане, участие в выборах для которых, это привычка. Супруги Юрий и Галина Реутовы всю жизнь проработали на одном из местных заводов, пришли на избирательный участок № 2246 в воскресное утро. Юрий Реутов рассказал, что впервые участвовал в выборах, когда еще служил в армии. С тех пор, он не пропускает их.

Горожанка, бухгалтер одной из строительных организаций города Ирина Катанаева посетила избирательный участок №2245. Она считает, что важно прийти на выборы и исполнить свой гражданский долг.

"Я шла сегодня на участок и знала за кого буду голосовать. Считаю, что люди должны голосовать, чтобы исполнить свой долг и выбрать свое будущее. Я помню как в детстве с родителями ходила на выборы всегда. И тогда, и сейчас выборы – это праздник для меня", - рассказала она.

А инженер Ольга Самсонова в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" подчеркнула, что сама хочет быть причастной к судьбе своей страны и Тюменской области. В прошлом она работала в участковой избирательной комиссии, а сегодня пришла на участок и сделала свой выбор.

Активны на избирательных участках и представители молодого поколения. 26-летний житель Тюмени Иван Еремин регулярно участвует в голосовании. "Я хожу на выборы с 18 лет, ни разу не пропускал их. Считаю, что это мой долг как гражданина, как жителя России", - подчеркнул он.

Добавим, сегодня, 19 сентября, проходит третий день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20 часов. Жители Тюменской области выбирают депутатов в Государственную думу и в Тюменскую областную думу. Также в ряде муниципалитетов проходят выборы местного уровня.

Любовь Голышева