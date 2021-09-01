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Тюменка Анна Грухвина выиграла золото чемпионата мира по лыжероллерам

Спорт, 08:07 20 сентября 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменская лыжница Анна Грухвина вместе с Натальей Непряевой победили на чемпионате мира по лыжероллерам в дисциплине командный спринт, сообщает школа олимпийского резерва Л. Н. Носковой.

Чемпионат проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. Россиянки преодолели дистанцию за 25 минут 38,2 секунды. Второе место заняла сборная Италии, уступившая лидерам 13,6 сек. Бронзовыми призерами стали украинские спортсменки (28,5 сек).

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# лыжные гонки

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