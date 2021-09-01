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Жительницу Тюмени избавили от двух опухолей за три часа

Общество, 12:25 20 сентября 2021

МСЧ "Нефтяник"

57-летней жительнице Тюмени удалили опухоли почки размером около 3 см и поджелудочной железы - около 1 см в клинике "Нефтяник" за три часа, сообщает медучреждение.

Предстоящую операцию врачи обсудили с коллегами-хирургами из Тюменского областного онкологического диспансера и приняли решение оперировать в МСЧ "Нефтяник". В клинике созданы все условия для проведения симультанной операции, при которой за одним операционным столом работают врач-уролог и врач-хирург.

МСЧ "Нефтяник" МСЧ "Нефтяник" ﻿

Операция длилась около 3 часов. Врач – онколог-уролог Александр Купчин выполнил лапароскопическую резекцию почки справа без кровопотери, хирург Эмиль Яхяев провёл резекцию поджелудочной железы.

Сложность хирургического вмешательства состояла в том, что оба новообразования удаляли в один этап операции и всего через 6 проколов.

Врачи выполнили работу точно и сохранили органы. Пациентка уже готовится к выписке, дальше она будет находиться под наблюдением врача-онколога.

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# операция , хирурги

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