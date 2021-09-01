  • 20 сентября 202120.09.2021понедельник
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Боксеры из Тюмени посетили музей Петра Ершова в Ишиме

Спорт, 18:21 20 сентября 2021

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Сборная команда Тюмени по боксу после победы на матчевой встрече отправилась на экскурсию в Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила экскурсовод Ишимского музейного комплекса Наталья Соглаева. По ее словам, спортсмены были немногословны, но любознательны.

"Ребят провели по двум экскурсиям музея "Городская управа", показали наш край в древности и рассказали историю Ишима и Приишимья. Группа была разновозрастная - от 13 до 17 лет, поэтому каждый нашел что-то для себя. Некоторым пришлись по душе фрагменты мамонта из фондов, которые пришлось угадать, другим запомнился стилизованный фрагмент Никольской ярмарки с настоящей телегой, а третьи воодушевились визитом в купеческую лавку", - рассказала музейный работник.

В следующий раз договорились на экскурсию в музей Петра Ершова и знакомство с его наследием, добавила она. Если получится, с выездом на родину автора сказки "Конек-горбунок".

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# боксер , Ишим , сборная , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 20.09.2021Боксеры из Тюмени посетили музей Петра Ершова в Ишиме
17:13 20.09.2021В Ялуторовске определили самых точных парашютистов
13:34 20.09.2021Тюменские боксеры одержали победу в Ишиме
10:23 20.09.2021ФК "Тюмень" потерял очки в Новотроицке