Боксеры из Тюмени посетили музей Петра Ершова в Ишиме

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Сборная команда Тюмени по боксу после победы на матчевой встрече отправилась на экскурсию в Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила экскурсовод Ишимского музейного комплекса Наталья Соглаева. По ее словам, спортсмены были немногословны, но любознательны.

"Ребят провели по двум экскурсиям музея "Городская управа", показали наш край в древности и рассказали историю Ишима и Приишимья. Группа была разновозрастная - от 13 до 17 лет, поэтому каждый нашел что-то для себя. Некоторым пришлись по душе фрагменты мамонта из фондов, которые пришлось угадать, другим запомнился стилизованный фрагмент Никольской ярмарки с настоящей телегой, а третьи воодушевились визитом в купеческую лавку", - рассказала музейный работник.

В следующий раз договорились на экскурсию в музей Петра Ершова и знакомство с его наследием, добавила она. Если получится, с выездом на родину автора сказки "Конек-горбунок".

Инна Кондрашкина