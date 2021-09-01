На выставке "Служим Отечеству" расскажут о традициях тюменской полиции

| Фото: сообщество "Выставка «Служим Отечеству» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Выставка «Служим Отечеству» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Специализированную технику, находящуюся на вооружении органов внутренних дел региона, представят сотрудники МВД на профессиональной выставке "Служим Отечеству", которая откроется на набережной Туры в Тюмени 24 октября в 10 часов. Также зрителям расскажут о традициях тюменской полиции.

Неподалеку от мультицентра "Контора пароходства" планируют выставить автомобили патрульно-постовой службы, транспорт инспекторов мотобата, машины для перевозки подозреваемых, которых держат под стражей.

"Кроме того, участие в мероприятии примут сотрудники кадровых подразделений. Они расскажут об истории органов внутренних дел Тюменской области, о приеме на службу и правилах поступления в высшие учебные заведения МВД. Сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные поведают о своей деятельности, а сотрудники культурного центра областного УМВД исполнят тематические композиции", - рассказал начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Выставка "Служим Отечеству" проводится в областной столице не в первый раз. Она дает возможность увидеть, как действуют спецподразделения в экстренных ситуациях, как устроена работа силовых ведомств, получить квалифицированную информацию из первых уст об особенностях и преимуществах профессий в силовых структурах.

Инна Пахомова