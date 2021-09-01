В Тюмени слушатели лекции о термоядерной энергии бесплатно посетят выставку "Третья идея"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекция "Термоядерная энергия, и с чем ее едят" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 23 сентября в 19 часов, сообщают организаторы.

Ее прочтет физик Сергей Лим.

"Докажем, что физика может быть интересной. На научно-популярной лекции слушатели узнают основы реакций термоядерного синтеза, историю развития термоядерной энергетики и как человечество пыталось овладеть этим видом энергии", - рассказали организаторы.

В формате обсуждений гости разберут проблемы, с которыми сталкивались ученые, узнают о предложениях Андрея Сахарова.

После лекции можно будет бесплатно посетить выставку "Третья идея", открытую на первом этаже мультицентра.

Желающие посетить лекцию должны поставить "+" в комментариях к посту. Возвратное ограничение: 16+.

Напомним, 3 сентября на первом этаже мультицентра "Контора пароходства" открылась экспозиция "Третья идея". На ней художник из Нижнего Новгорода Евгений Стрелков представил циклы графических работ, инсталляции.